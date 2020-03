Coronavirus Lombardia, Gallera: «Fatti 102.000 tamponi, il problema è curare tutti»

«Abbiamo fatto una ulteriore richiesta al numero di laboratori privati che ci sono in Lombardia di darci una mano», per l'analisi dei tamponi sul coronavirus ha detto l'assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera, ricordando che già la regione ha «cercato di ampliare la capacità di dare risposte» passando da 3 a 22 laboratori deputati. In questo modo si passerà da una media di cinquemila tamponi a sette-ottomila al giorno. L'assessore ha ribadito che «in Lombardia non abbiamo mai pensato di fare tamponi a tappeto perché dobbiamo attenerci a quanto dicono gli scienziati deputati». Ma rispetto alle iniziali indicazioni del consiglio superiore della sanità e dell'Oms si è deciso di allargare i tamponi anche ai medici di medicina generale e agli operatori sanitari. Ad oggi, ha fatto sapere Gallera, sono stati fatti 102.000 tamponi, più che in altre regioni, il problema è «la cura per tutti, perché la Lombardia è stata investita da uno tsunami pazzesco».

Coronavirus, da Lopalco a Burioni tutti contro l'idea di Renzi: «Follia riaprire fabbriche e scuole»

Coronavirus, allarme seconda ondata: zone rosse "mirate" e riaperture parziali: il piano



© RIPRODUZIONE RISERVATA