Coronavirus, bollettino Italia 11 maggio: 744 nuovi casi, 179 morti. In tutto 106.587 guariti (+1.401)

Il numero dei malati di Coronavirus in Italia cala a quota 82.488 secondo il bollettino dell'11 maggio 2020. La diminuzione rispetto a ieri è pari a 836 pazienti. Il numero di contagi totali da inizio epidemia (compresi morti e guariti) è 219.814, per un incremento nelle ultime 24 ore di 744 casi. L'incremento del numero di morti è invece di 179 unità, il totale sale a 30.739. I guariti in tutto sono ad oggi 106.587, 1.401 più di ieri.

I RICOVERI

Si conferma anche il calo delle terapie intensive che scendono sotto quota 1.000: sono 999, 28 in meno rispetto a ieri. Si tratta del dato più basso dal 10 marzo, quando erano 877. Le persone ricoverate con sintomi sono 13.539, con un decremento di 79 pazienti rispetto a ieri. 67.950 persone, pari al 82% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

I DATI REGIONE PER REGIONE

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 30.411 in Lombardia, 13.338 in Piemonte, 7.040 in Emilia-Romagna, 5.460 in Veneto, 4.073 in Toscana, 2.844 in Liguria, 4.294 nel Lazio, 3.227 nelle Marche, 1.909 in Campania, 735 nella Provincia autonoma di Trento, 2.544 in Puglia, 2.062 in Sicilia, 830 in Friuli Venezia Giulia, 1.609 in Abruzzo, 447 nella Provincia autonoma di Bolzano, 108 in Umbria, 511 in Sardegna, 107 in Valle d’Aosta, 568 in Calabria, 142 in Basilicata e 229 in Molise.



La mortalità dei pazienti curati con il plasma iperimmune è scesa dal 15% al 6%: è questo il risultato della sperimentazione condotta dal Policlinico San Matteo di Pavia con l'Asst di Mantova e presentata oggi dalla Regione Lombardia condotta su 46 pazienti.

