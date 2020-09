Coronavirus, esorcismi in crisi: «Scacciamo il diavolo con guanti e mascherina»

Esorcismi in crisi a causa del coronavirus. Prima il lockdown, poi le norme rigorose per arginare i contagi da coronavirus, sta di fatto che oggi gli esorcismi sono in calo e il diavolo, laddove capita di dovere agire, si scaccia con guanti e mascherina.

«Gli esorcismi effettivamente sono diminuiti - registra all'Adnkronos il teologo esorcista don Matteo De Meo - e laddove è possibile si fanno con tutte le precauzioni richieste e indossando guanti e mascherina». «Non che il diavolo non agisca più - gli fa eco dalla Svizzera padre Cesare Truqui, erede di padre Amorth - ma per una questione sanitaria. Fatto sta che in tutto questo periodo io ho incontrato pochissime persone, 2 o 3».

