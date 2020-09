Coronavirus, Casperia non è più Covid free: positive due donne, le raccomandazioni del sindaco

RIETI - Casperia non è più paese Covid free. Il bollettino diramato dalla Asl di Rieti questa mattina, oltre a riportare nei 4 nuovi positivi un uomo di 55 anni di Fara in Sabina di rientro dalla Sardegna e una donna di 25 anni residente a Poggio Mirteto sempre di rientro dalla Sardegna, ha riportato che due donne, una di 37 anni e una di 54 anni residenti a Casperia entrambe di rientro dall’Albania sono risultate positive al Covid 19.

L'annuncio

Sul sito istituzionale il Comune ha annunciato, dopo che «la Asl di Rieti ha comunicato che due persone residenti a Casperia risultano positive al test sul nuovo coronavirus. Entrambe erano già in quarantena e non manifestano sintomi».

Il sindaco

«Siamo in costante contatto con la Asl di Rieti – spiega il sindaco Marco Cossu- per coordinare le azioni di monitoraggio e tenere la situazione sotto controllo. Il Coc (Centro Operativo Comunale) è attivo come da prassi. Colgo l’occasione per fare due raccomandazioni importanti: chi rientra dall’estero, in particolare da nazioni non aderenti al trattato di Schengen, deve immediatamente comunicarlo alla Asl; inoltre rispettare l’isolamento domiciliare (la quarantena, ndr) che, oltre ad essere obbligatorio, rappresenta una forma di prevenzione e tutela per il resto della comunità. Chi contravviene a queste regole di civile ed elementare convivenza, mette in pericolo i suoi concittadini ed incorre in gravi sanzioni, civili e penali».

Ultimo aggiornamento: 14:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA