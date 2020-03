Coronavirus, Burioni e la folla a ponte Milvio: «A Roma non hanno ancora capito bene la situazione»

«A Roma non hanno ancora capito bene la situazione». Firmato Roberto Burioni: il professore ordinario di virologia e microbiologia dell'Università San Raffaele di Milano, ha postato una foto su Twitter (con relativo cerchio arancione) evidenziando un gruppo di persone in zona ponte Milvio, tra cui alcuni bambini intenti a giocare, in piena epidemia di Coronavirus.

«Grazie della segnalazione: inviato sul posto due pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale. Controlli intensificati ma serve collaborazione di tutti: stiamo a casa per evitare contagio. Usciamo solo se realmente necessario», la risposta su Twitter della sindaca Virginia Raggi.

Neanche la paura del coronavirus ferma la gente. Alle passeggiate in pochi sembrano voler rinunciare. La polemica di oggi è proprio sugli assembramenti, per via della giornata romana di sole: in molti hanno pensato di non seguire le direttive del Governo e uscire serenamente. Gravissimo errore. Giustamente sottolineato da Burioni. Anche Selvaggia Lucarelli, sempre su Twitter, ha postato un video di parco Solari a Milano con persone che parlano molto vicine, con cani e bambini.

