Coronavirus, Gallera: «Bertolaso sta bene, al San Raffaele in via precauzionale»

«Bertolaso sta bene, è al San Raffaele in via precauzionale. A Milano non ha un appartamento, era collocato in un luogo non perfettamente idoneo per fare l'isolamento ed è stato portato al San Raffaele in via precauzionale ma sta bene, anche troppo. Nel senso che chiama, dispone e agisce». Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, in collegamento con 'Agorà' su Rai3, parlando della condizioni di Guido Bertolaso, contagiato dal coronavirus e ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano.

Ieri l'assessore aveva sentito Bertolaso tre volte. «Era meglio quando non era a casa con il coronavirus perché ora ci tempesta di telefonate per dirci che è sempre più sul pezzo». Gallera aveva voluto quindi ringraziare l'ex capo della Protezione civile e consulente del governatore lombardo Attilio Fontana, «per quello che sta facendo» ricordando che in queste ore stanno arrivando «messaggi affettuosi nei suoi confronti, che lui ricambia, sentendo i lombardi molto vicini».

