Recovery fund, Conte agli studenti di Norcia: «Se perdiamo la sfida potete mandarci a casa»

Blitz a sorpresa del premier Giuseppe Conte all'Istituto Tecnico e Liceo Classico “Roberto Battaglia” di Norcia, la scuola dove ieri si è levato il grido “viva la scuola”, urlato dagli studenti entusiasti di far ritorno nelle classi dopo aver studiato per mesi nei container - prima del lockdown - a causa del terremoto del 2016 che aveva reso inagibile la loro scuola. A gennaio scorso, professori, personale Ata e studenti avevano protestato davanti a palazzo Montecitorio il loro disagio, per poi essere accolti dal presidente del Consiglio nel cortile di Palazzo Chigi. Ieri l'inaugurazione della nuova scuola, in via Lombrici, a due passi dal centro storico, un taglio del nastro accompagnato dall'entusiasmo di studenti e docenti.

Il premier è stato accolto dal sindaco di Norcia, Nicola Alemanno. Prima ancora di fare il suo ingresso nella scuola, Conte si è fermato a parlare da una finestra aperta con un'insegnante che ha interrotto la lezione per salutare il presidente. Con lui il commissario alla ricostruzione Giovanni Legnini.

«È bello vedere che anche a livello europeo abbiano chiamato il grande piano di intervento per i paesi più sofferenti 'Next generation eù, è un progetto per voi. Tutti stanno mettendo a punto i piani, il nostro è già in fase avanzata di studio e approfondimento ed è dedicato a voi. Se noi perderemo questa sfida, voi avete il diritto di mandarci a casa», ha detto Conte rivolgendosi agli studenti.

«Che bei banchi, che belle sedie... cosa state studiando?». Così il premier Giuseppe Conte, facendo capolino, a sorpresa, da una finestra dell'istituto superiore Battaglia di Norcia, inaugurato ieri. «Filosofia...», risponde la docente. «Una delle mie materie preferite - risponde Conte prima di fare il suo ingresso nella scuola - poi vengo a disquisirne con voi». Gli studenti dell'istituto tecnico e liceo classico sono stati fatti uscire nel cortile per un confronto col presidente del Consiglio, nel rispetto del distanziamento e delle regole previste per fronteggiare il Covid. Al suo arrivo, prima di fare il suo ingresso a scuola, Conte ha salutato dalle finestre alcune insegnanti alle prese con le lezioni, chiedendo se tutto fosse in ordine e se le mascherine fossero arrivate a destinazione. «Tutto ok, presidente», ha risposto una docente interrompendo la lezione.

