Clochard ucciso a botte a Pomigliano, fermati due 16enni per omicidio aggravato da futili motivi e crudeltà

Due 16enni sono stati fermati nell'ambito delle indagini sul decesso di Friederick Akwasi Adofo, 40enne ghanese senza fissa dimora morto dopo essere stato violentemente picchiato due giorni fa a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. I Carabinieri di Castello di Cisterna hanno eseguito un provvedimento di fermo emesso dalla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Napoli nei confronti dei due 16enni per il reato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà.

L'aggressione

Calci, pugni, spintoni.

Il ricordo

L'uomo, ricorda il parroco della chiesa San Francesco, don Pasquale Giannino, che per giovedì ha organizzato una marcia silenziosa dalla panchina di via Gramsci fino alla parrocchia, spesso dormiva in un sacco a pelo in via Principe di Piemonte, dove è avvenuta l'aggressione, e spesso era supportato dall'aiuto della Caritas parrocchiale, e dai tanti che lui salutava per strada, augurando una buona giornata. «Frederick ha donato a tutti amore - ha detto don Pasquale - sempre col sorriso e senza mai chiedere».

Il 43enne, nel 2012 ospitato insieme ad un'altra cinquantina di migranti in un albergo della città in attesa dell'asilo politico, aveva anche conseguito a Pomigliano il diploma di scuola media. I cittadini, ora, chiedono per Frederick un funerale degno e meritevole che il sindaco Lello Russo ha assicurato sarà a carico dell'amministrazione comunale. «La nostra città è sempre stata accogliente e generosa - ha affermato Russo - faccio il sindaco da tanti anni, e Pomigliano ha sempre risposto positivamente a quelle che erano le richieste delle persone più sfortunate».