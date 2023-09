Processo Ciro Grillo, la teste chiave in aula: «Silvia mi disse in lacrime: mi hanno violentata tutti»

Processo Ciro Grillo. «Quella mattina appena la mia amica si è svegliata mi disse singhiozzando: “Mi hanno violentata”». E quando le chiesi chi l'aveva violentata, mi rispose: “Tutti”». A raccontarlo in aula, nel corso della deposizione al processo per violenza sessuale di gruppo Grillo jr e a tre suoi amici, è la testa chiave, nonché presunta vittima di violenza, che oggi prosegue la sua deposizione in aula. È la seconda udienza dedicata alla deposizione della giovane milanese che oggi ha 23 anni. In aula la ragazza ha ribadito quanto già detto nel corso delle indagini.

Quella notte tra il 16 e il 17 luglio del 2019 le due ragazze dopo una notte al Billionaire andarono nel residence di proprietà di Beppe Grillo.