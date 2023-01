Lecce, sequestrato il Circo Orfei per mancanza di autorizzazioni. Una tigre aveva aggredito il domatore

È stato sottoposto a sequestro dai vigili urbani il circo Amedeo Orfei di stanza a Surbo (Puglia) dove la settimana scorsa il domatore Ivan Orfei è stato azzannato e ferito da una tigre durante lo spettacolo. Il motivo del sequestro provvisorio d'urgenza è la mancanza dell'autorizzazione per i pubblici spettacoli che viene rilasciata dall'ufficio Suap del Comune. L'atto è stato disposto nella serata di ieri dalla polizia municipale.

Ivan Orfei aggredito da una tigre durante lo spettacolo al circo, il domatore è grave: «È stata colpa mia»

Il sequestro provvisorio per mancanza di autorizzazioni

I vigili hanno provveduto a mandare gli atti in Procura, al magistrato di turno Alberto Santacatterina che entro 48 ore dovrà valutare se convalidare il sequestro e in che termini. Il titolare del circo, Lino Orfei, che è indagato per mancanza di titoli autorizzativi per pubblici spettacoli, è stato nominato custode giudiziario. Il sequestro non ha nulla a che fare con il ferimento del domatore, Ivan Orfei, figlio del titolare del circo.

Ivan Orfei, il domatore aggredito dalla tigre: «Con lei una litigata per "gelosia", tornerei ora nella gabbia»