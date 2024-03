Cielo giallo, la sabbia del Sahara spinta dallo Scirocco in Italia: in arrivo anche la "neve rossa". La spiegazione

Da almeno un paio di giorni il cielo di numerose città italiane si tinge di giallo. Dalla Sicilia alla Campania, oggi anche in Toscana ed Emilia-Romagna, la sabbia del Sahara viene sospinta sulla Penisola dai venti di Scirocco. Il tecnico meteorologo Mattia Gussoni spiega il fenomeno all'Adnkronos: «È in arrivo un imponente carico di pulviscolo proveniente dal deserto del Sahara sull'Italia e sull'Europa che provoca cieli giallognoli e rossastri. Pulviscolo che, in caso di pioggia, si potrà depositare su macchine e panni stesi, creando uno strato marroncino».

Napoli, cielo giallo e cappa di polvere sulla città: ecco cosa è successo

Cielo giallo, la spiegazione del fenomeno

«È l'effetto del passaggio di un ciclone in discesa dal Nord Atlantico, che porterà maltempo durante il weekend di Pasqua, e che sarà alla base di un costante richiamo di correnti calde dai quadranti meridionali (Scirocco e Libeccio), che partono direttamente dall'Africa.

Il fenomeno della neve rossa

Per le festività pasquali è previsto non solo caldo al Sud - con picchi di oltre 32 gradi tra Sicilia, Calabria e Puglia - ma anche più di mezzo metro di "neve rossa" oltre i 1.600-1.700 metri sulle Alpi. Al nord, infatti, lo Scirocco colorerà i nostri cieli di giallo, ocra o arancio trasportando in quota tanta "sabbia del deserto": i fiocchi, insieme al limo sahariano, conferiranno al nuovo manto nevoso una colorazione tra il rosa ed il rosso, il noto fenomeno della "neve rossa".