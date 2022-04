Chiamate indesiderate, arriva lo stop (anche sui cellulari): ecco come bloccarle

Addio al telemarketing insistente e alle chiamate sgradite non solo sui numeri fissi ma anche sui cellulari. Su questa materia il 13 aprile entrerà in vigore il decreto del Presidente della Repubblica n. 26, firmato da Sergio Mattarella lo scorso 27 gennaio e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 marzo che prevede il nuovo registro delle opposizioni.

APPROFONDIMENTI ECONOMIA Presentato il Codice di Condotta EDICOLA Pubblicità molesta, decreto del governo LA SVOLTA Call center, come bloccare le chiamate sul cellulare? ECONOMIA Protezione dati personali, Italia seconda in Europa per... ECONOMIA Telemarketing, in arrivo novità sul registro delle...

Il decreto, intitolato "Regolamento recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all’utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali", è una nuova arma nelle mani dei consumatori contro il telemarketing illegale.

Il nuovo registro entrerà in vigore il 13 aprile, servizio al pubblico da agosto

Il nuovo registro delle opposizioni entrerà in vigore il 13 aprile, il 31 luglio è fissata la scadenza per il completamento delle operazioni, mentre al massimo dal 1 agosto dovrebbe partire il nuovo servizio pubblico che consentirà ai consumatori di opporsi alle chiamate (anche automatiche) dei call center.

Nel dettaglio il percorso sarà scandito in due fasi: il 28 aprile il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà consultare le associazioni dei consumatori e quelle degli operatori. Il Ministero avrà poi un mese di tempo (entro il 28 maggio) per emanare un nuovo decreto che fissi i requisiti tecnici per i gestori per fornire le numerazioni fisse al registro delle opposizioni. Infine entro il 27 luglio, il Mise dovrà predisporre le modalità tecniche ed operative di iscrizione al Registro da parte dei consumatori.

Nuovo registro delle opposizioni, come iscriversi

Secondo l'articolo 7 del decreto il consumatore si potrà iscriversi al nuovo registro delle opposizioni chiedendo che la numerazione di cui è intestatario e il corrispondente indirizzo postale vengano iscritti al registro per opporsi al trattamento di tali dati per fini di comunicazione commerciale, vendita diretta mediante operatore o anche con sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza operatore.

Il consumatore potrà iscriversi al nuovo Registro delle opposizioni in maniera gratuita attraverso la compilazione di un modulo web sul sito del gestore del nuovo registro, chiamando un numero o via e-mail.

Multe fino a 20 milioni di euro

Le aziende e le compagnie di telemarketing sono tenute a verificare che le proprie liste di contatti non siano iscritte presso il registro, e dovranno esse stesse fornire la lista dei numeri che intendono contattare. In caso di violazioen delal norma, per le società di telemarketing le multe sono fino a 20 milioni di euro, per le imprese fino al 4% del fatturato annuo. I controlli e le sanzioni scatteranno su denuncia del consumatore al garante della Privacy. Questo rappresenta un possibile problema, secondo quanto evidenziato da Aduc (Associazione Utenti e Consumatori APS): infatti senza un sistema rapido di denuncia, le sanzioni non arriveranno.