Stefano Iacobone, chi era l'ex nuotatore azzurro

Stefano Iacobone, 31 anni, è morto in un incidente stradale vicino a Treviglio, in provincia di Bergamo. Stefano Iacobone, nato e cresciuto a Milano, da anni viveva a Treviglio. Tesserato per la società Master Melzo Nuoto, ha nuotato in passato per il Team Lombardia MGM e per l’Ispra Nuoto allenato dal tecnico federale Stefano Morini, ex allenatore anche di Federica Pellegrini. Campione italiano nei 200 farfalla vasca corta nel 2011 nonchè azzurro in diverse occasioni tra cui gli Europei di Stettino come ricorda l’allenatore Renzo Bonora. È stato campione italiano nei 100 farfalla e ha stabilito nel 2009 il record italiano della staffetta 4×100 mista in vasca corta, spiega la Federnuoto.

Morto Stefano Iacobone, ex azzurro di nuoto: fatale un colpo di sonno alla guida



