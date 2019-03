Morto Stefano Iacobone, ex azzurro di nuoto: fatale un colpo di sonno alla guida

Dramma nel nuoto azzurro. Stefano Iacobone, ex campione di nuoto, è morto stanotte a 31 anni. Stefano ha perso la vita in un incidente stradale sulla statale 42 che porta verso Castel Rozzone e Arcene, a Treviglio, in provincia di Bergamo. Per l'atleta azzurro, campione italiano nei 100 farfalla, è stato fatale un colpo di sonno alla guida. Dalle prime ricostruzioni, sarebbe stato un colpo di sonno a tradire il trentunenne: l'auto su cui viaggiava, una Peugeot 207, è finita fuoristrada, contro il guardrail: Stefano Iacobone è morto sul colpo, a nulla è valso l'immediato intervento dei i mezzi del 118, un'automedica e un'ambulanza.

Specialista dello stile farfalla, da agonista aveva nuotato per il Team Lombardia MGM e per l’Ispra Nuoto. Con l’Ispra aveva stabilito un record italiano nella staffetta 4×100 mista in vasca corta nel 2009. Era anche diventato campione italiano nei 100 metri farfalla e ora lavorava a Treviglio, come personal trainer alla piscina Tata Quadri.

La notizia della sua morte ha gettato nello sconforto la comunità sportiva. Nel comunicato stampa della Federazione Italiana Nuoto si legge: Il mondo del nuoto piange Stefano Iacobone, 31 anni. Ha perso la vita in un incidente stradale la scorsa notte sulla statale 42 che porta verso Castel Rozzone e Arcene, a Treviglio in provincia di Bergamo. L’auto è sbandata finendo fuori strada.

Nel violento impatto contro la carreggiata, il delfinista è morto tragicamente nonostante l’arrivo dei soccorsi della Croce Rossa di Treviglio.

L’atleta nuotatore lombardo attualmente tesserato per la società Master Melzo Nuoto, ha nuotato per il Team Lombardia MGM e per l’Ispra Nuoto allenato dal tecnico federale Stefano Morini.

Campione italiano nei 100 farfalla ai tempi dell’Ispra con cui aveva stabilito nel 2009 il record italiano della 4×100 mista in vasca corta, nonché azzurro in diverse occasioni tra cui gli Europei di Stettino.

A livello individuale deteneva il 14° crono italiano all time in 52″98 e il 34° nei 200 (2’00″20). Mentre da 25 metri aveva di personale 52″98 e 1’54″87 (12esimo all time).

