Caserta, posta foto della sua ex sui social: 17enne in comunità, è accusato di stalking e revenge porn

Ennesimo caso di vendetta con diffussione di immagini personali a Caserta, dove un 17enne ha postato sui social foto intime dell'ex ragazza 16enne per vendicare la fine della loro relazione.

Ora il giovane è collocato in una comunità accusato di di stalking e revenge porn. La storia tra i due ragazzi, durata quattro anni, era caratterizzata da continue minacce e ricatti.

APPROFONDIMENTI MIND THE GAP Stalking sui social, l’inferno delle donne: aumento della... IL CASO Noel Clarke accusato di molestie sessuali e revenge porn CAMPANIA Salerno, sequestra e violenta per giorni due donne: 36enne arrestato ITALIA Maestra vittima di Revenge Porn a Torino, condannate preside e una...

Noel Clarke accusato di molestie sessuali e revenge porn

Il 17enne avrebbe cercato vendetta nei confronti della ragazza diffondendo sui social le sue foto intime che ha anche spedito direttamente al nuovo partner della vittima: la Polizia Postale e delle Comunicazioni di Caserta, su disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni di Napoli, ha collocato il 17enne in comunità. A denunciare l'espisodio la stessa vittima, che dopo avere subito impressionanti vessazioni, ormai allo stremo, ha deciso di raccontare tutto alle forze dell'ordine che nei giorni scorsi hanno notificato il provvedimento cautelare al 17enne.

Stalking sui social, l’inferno delle donne: aumento della violenza durante la pandemia

© RIPRODUZIONE RISERVATA