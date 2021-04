Salerno, sequestra e violenta per giorni due donne: 36enne arrestato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per un 36enne rumeno pluripregiudicato residente in città. L'uomo è accusato di sequestro, lesioni e violenza sessuale a danno di due donne di origini ucraine.

APPROFONDIMENTI CRONACA Sequestra per mesi 21enne e la violenta, 31enne egiziano arrestato a... VIOLENZE Demi Lovato: «Sono stata violentata due volte. La prima a 15... MIND THE GAP «Una donna su tre subisce violenze», rapporto...

Monza, violentata per un mese torna dal suo aguzzino per evitare revenge porn e viene stuprata di nuovo

Le indagini sono partite alla fine di gennaio, dopo la segnalazione al 112 di una 27enne con lesioni e contusioni, la giovane era stata trasferita al pronto soccorso dell’Ospedale “Ruggi” di Salerno: attivata la procedura del “codice rosso” per le violenze di genere, i carabinieri hanno ricostruito l'incubo vissuto dalla vittima.

Abusa di una 15enne, ottantenne in manette: era l’amico di famiglia

Dopo alcune resistenze a confidarsi sull’accaduto, la 27enne ha raccontato alle forze dell’ordine di essere stata sequestrata per quattro giorni. Durante il periodo di segregazione è stata picchiata violentemente, per essere poi violentata. Non si tratta però di un caso isolato, lo stesso trattamento era stato riservato ad una donna ucraina di 41 anni nell'agosto 2020.

Ragazzina 14enne violentata dallo zio ad Anagni: il pensionato condannato a 7 anni

L'autore delle violenze è stato individuato in Piazza San Francesco, a Salerno, ed è stato condotto in carcere a Fuorni. Le indagini proseguono e non si esclude che possano esserci anche altre vittime. I carabinieri hanno invitato a non avere paura ed a segnalare eventuali episodi.

Roma, violentata nella stanza affittata per la quarantena: arrestato l'uomo che gestisce le camere

© RIPRODUZIONE RISERVATA