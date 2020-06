Carabiniere travolto da ladri in fuga a Bologna, è ricoverato in gravi condizioni

Un carabiniere è stato investito violentemente a Mordano, paese in provincia di Bologna da due ladri in fuga in auto che farebbero parte di una banda, che, intorno alle 4, ha tentato un furto in una tabaccheria a Lugo, nel Ravennate. I carabinieri stanno attivamente cercando in zona i due banditi (il fatto è avvenuto nelle prime ore di questa mattina). Il carabiniere ha 48 anni ed è ora ricoverato in prognosi riservata. L'accusa è tentato omicidio.

