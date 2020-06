Ultimo aggiornamento: 09:48

Saranno i carabinieri dia cercare di dare un volto e un nome ai responsabili dell'aggressione omofoba avvenuta nelle vicinanze della, la notte fra giovedì e venerdì mentre al Circolo Aternino si svolgeva il Pride Week regionale. Vittima, undi 25 anni, finito in ospedale con la mandibola spaccata.Il giovane stava passeggiando,, sulla riviera con il suo fidanzato 22enne, per il quale si trovava da un paio di giorni in città, quando è stato prima insultato da una banda disei-sette di età compresa tra i 16 e i 18 anni, fra cui anche una ragazza, e poi colpito da una raffica di pugni. Il tutto all'altezza dello stabilimento Zara. Ora anche attraverso le immagini dei sistemi dipresenti in zona e comunque nell'area in cui sono iniziati gli insulti, i carabinieri stanno cercando di identificare il branco.