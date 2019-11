Bologna, camion in fiamme esplode in area di servizio: feriti due vigili del fuoco

Due Vigili del Fuoco sono rimasti feriti questa notte durante un intervento sull'autostrada A1 Milano-Napoli all'altezza di Cantagallo (Bologna). Un tir ha preso fuoco in un'area di servizio causando un'esplosione: i due sarebbero caduti da una scala, riportando fratture, uno al bacino e l'altro a un braccio. Sono stati portati all'ospedale Maggiore anche altri pompieri della stessa squadra, finiti a terra per lo spostamento d'aria.

LEGGI ANCHE Taranto, esplode portellone di un camion incendiato: muore vigile del fuoco

Secondo le prime informazioni, intorno alle 2.30 un camion, che trasportava materiali vari tra cui anche elettrodomestici, ha preso fuoco, poi c'è stata una piccola esplosione. Ad accorgersi del rogo è stato il conducente del mezzo pesante che era fermo nel parcheggio dell'area di servizio. Per sicurezza avrebbe chiamato aiuto e spostato il tir lontano dagli altri in sosta. Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco da Bologna, da Casalecchio e da Monzuno e, per domare le fiamme, è stato necessario restringere la carreggiata dell'autostrada chiudendo due corsie. Sul posto anche la polizia Stradale. L'intervento si é concluso intorno alle 6.

Ultimo aggiornamento: 08:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA