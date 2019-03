Bus dirottato, Sy al gip: «Non mi pento, volevo la notorietà internazionale»

Voleva che il suo gesto avesse rilevanza internazionale e al tempo stesso mostra segni di squilibro psichico. «A lui non interessava avere un effetto nazionale, lui voleva dare la massima eclatanza in ambito internazionale, cosa che purtroppo gli è riuscita». Così Davide Lacchini, difensore di Ousseynou Sy, l'autista di origine senegalese arrestato dopo aver dirottato un bus con a bordo 51 studenti di una scuola media di Crema, interviene al termine dall'interrogatorio, durato circa un'ora, davanti al gip di Milano.



Durante l'interrogatorio davanti al gip di Milano, Ousseynou Sy, che non si è detto pentito, «ha lodato la politica italiana in tema di immigrazione, perché siamo l'unico Paese che mette dei soldi» per soccorrere chi tenta di fuggire. Lo riferisce ancora il difensore Davide Lacchini. L'autista 47enne avrebbe nuovamente ripetuto l'appello all'Africa di non partire per raggiungere l'Europa.

Per l'avvocato il senegalese ha manifestato «seri problemi di squilibrio psichico».

Ultimo aggiornamento: 17:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA