Bomba d'acqua, allerta meteo, vento e forse grandine. Questo il venerdì dei romani (e non solo). A partire dalle 16, un forte temporale si abbatterà sulla Capitale, provocando disagi in città e anche il provincia. Motivo per cui ieri sera la Protezione civile ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo per tutto il Lazio.