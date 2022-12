Napoli, bomba Kvara a Capodanno: il nuovo (e pericoloso) fuoco d'artificio illegale. I carabinieri: «Potenzialmente letale»

Arriva il capodanno e cresce l'ansia per i fuochi d'artificio illegali. Come spesso accade in questo periodo, sul mercato illegale vengono messi in vendita diversi e nuovi tipi di esplosivi. Quest'anno a Napoli circola la bomba kvara, un potente fuoco d'artificio illegale che puo' arrivare a contenere da mezzo fino a tre chili di esplosivo. Un oggetto estremamente pericoloso e potenzialmente letale. Così le forze dell'ordine in tutta Italia si stanno adoperando con i sequestri dei botti illegali per cercare di limitare i danni il più possibile.

Bomba Kvara, sequestri da parte dei carabinieri

«A Napoli abbiamo sequestrato finora anche bombe grandi, fino a tre chili di materiale esplosivo, che possono essere letali», così Gaetano Savarese, luogotenente dei carabinieri, spiega come è fatta la "bomba Kvara", derivante dal nome di Kvaratshkelia, il giocatore georgiano che sta facendo sognare i tifosi del Napoli.

«Il fuoco da tre chili che abbiamo sequestrato» racconta Savarese, «lo abbiamo fatto esplodere in una cava con terreno di pietra e ha prodotto un cratere di circa un metro di profondità. Se lo fai esplodere e sei a dieci metri da una persona può davvero mettere a rischio la vita».

