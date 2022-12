Sequestrati dalla Guardia di Finanza oltre mille fuochi d'artificio pericolosi

RIETI - Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rieti, nell’imminenza dei festeggiamenti per il Capodanno, hanno intensificato i servizi mirati a contrastare la produzione e commercializzazione illecita di materiali esplodenti, giochi pirici o pirotecnici, fuochi d’artificio o simili.

Diversi gli esercizi commerciali sottoposti a controllo in tutto il territorio della provincia, per la verifica del rispetto delle norme in materia di vendita e custodia dei prodotti in questione, notoriamente pericolosi.

In particolare, nel corso dell’attività, i finanzieri del Gruppo Rieti hanno individuato, presso un esercizio commerciale gestito da un soggetto straniero, oltre un migliaio di artifici pirotecnici posti in vendita senza la necessaria licenza prevista dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, nonché ulteriori prodotti pirotecnici commercializzati dopo la data di scadenza e per questo non più rispondenti alle caratteristiche riportate in etichetta.

I prodotti rinvenuti sono stati immediatamente sottoposti a sequestro penale e il titolare del punto vendita deferito alla Procura della Repubblica di Rieti per il reato di fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti.

L’attività di servizio conferma il costante impegno delle Fiamme Gialle nella tutela del commercio legale e della salute dei cittadini.