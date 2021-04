Bolzano, bimbo di 14 mesi precipita dal balcone del secondo piano e muore

Un bimbo di 14 mesi è precipitato dal balcone del secondo piano ed è morto poco dopo in ospedale per le gravi ferite riportate. È successo nella serata di venerdì a Ponte Gardena, Alto Adige, dove poco prima delle 19, un bambino è caduto dal balcone del suo condominio per cause ancora da accertare. Le sue condizioni erano sin da subito apparse gravissime.

Il piccolo è stato trasportato con l'elisoccorso Pelikan 2 all'ospedale di Bolzano per poi essere trasferito a Verona. Nonostante la corsa dei soccorittori per salvargli lavita, il bimbo è morto alcune ore dopo a causa delle gravi ferite. La famiglia d'origine macedone, composta dai genitori e tre bambini, vive a Ponte Gardena da due anni e mezzo. «Tutto il paese è sotto shock e si stringe intorno alla famiglia», dice al giornale Dolomiten il sindaco Philipp Kerschbaumer.

