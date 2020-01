Tragico incidente in Turinga, stato della Germania Centro-orientale, dove due bambini sono morti dopo che uno scuolabus è scivolato in un pendio, finendo in un torrente. Lo riferisce la Dpa. Altri bambini sono rimasti «gravemente feriti», secondo la portavoce della polizia.

