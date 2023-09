Senigallia, bimbo di 11 anni muore in bici investito da un'auto: inutile la corsa in ospedale a Torrette

Dramma nel pomeriggio a Marzocca, nel comune di Senigallia in provincia di Ancona. Un bambino di 11 anni, in sella alla sua bicicletta, è morto dopo essere stato investito da un’auto. Era stato portato in gravissime condizioni all’ospedale di Torrette con ferite molto profonde. L’incidente è avvenuto attorno alle 17 all’incrocio tra viale della Resistenza e via Liguori.

L'intervento

Sul posto si sono subito portati i mezzi del 118 con l’eliambulanza, l’ambulanza di Senigallia e un equipaggio dell’Avis di Montemarciano, insieme ai vigili del fuoco e alla polizia locale. Il bambino inizialmente era vigile, ma poi ha perso conoscenza, dopo aver battuto la testa.

Il personale medico ha dovuto intubarlo e portarlo in volo a Torrette, dove è arrivato con un codice di massima gravità. Inutili i tentativi da parte dei medici che hanno tentato fino all'ultimo di salvarlo anche con l'aiuto di diversi esperti.