Napoli, bimbo di 4 anni muore annegato nella piscina di casa

Bimbo di 4 anni muore annegato nella piscina di casa. Tragedia a Varcaturo, nel comune di Giugliano (Napoli), dove un bimbo di 4 anni è morto annegato nella piscina di casa. Il piccolo era in casa con la sorella di 19 anni, i genitori erano usciti, quando per cause ancora da accertare dalla finestra di casa al piano terra è finito nella sottostante piscina annegando poco dopo. Vani i soccorsi.

