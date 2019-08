Bimbi uccisi dal Suv, Rosario Greco aveva tentato di uccidere un coetaneo per uno sguardo di troppo

Rosario Greco, detenuto con l'accusa di omicidio stradale perché alla guida di un Suv l'11 luglio scorso travolse e uccise i due cuginetti Alessio e Simone a Vittoria, quasi un mese prima avrebbe accoltellato un coetaneo per uno sguardo di troppo mentre si trovava davanti a un camioncino allestito a bar. A scoprirlo è stata la polizia che gli ha notificato in carcere un'ordinanza di custodia cautelare per tentato omicidio emessa dal gip di Ragusa.

