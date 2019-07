Bimba di 3 anni arriva all'asilo con lividi su tutto il corpo: arrestato il compagno della madre

Le maestre dell'asilo hanno notato che la bimba di tre anni aveva lividi e lesioni compatibili con delle percosse e hanno avvertito i carabinieri. I militari hanno arrestato un uomo di 44 anni, finito ai domiciliari a Caserta, per maltrattamenti e lesioni. La piccola è la figlia della compagna. L'uomo era stato fermato qualche giorno fa insieme alla madre della bimba su ordine della Procura di Santa Maria Capua Vetere, ma il Gip ha convalidato il fermo solo per il 44enne, che si sarebbe reso responsabile di comportamenti tali - scrive il giudice - da «rasentare il sadismo».

Lividi ed ecchimosi su tutto il corpo: è così che la bimba di 3 anni si presentava a scuola. Segni di violenze notati dalle maestre che hanno inviato una segnalazione ai carabinieri ed hanno fatto partire l'indagine che ha fatto scattare l'arresto ai domiciliari per il compagno della mamma.

La madre, di fronte alle richieste delle insegnanti, si sarebbe mostrata sempre «vaga ed inconsapevole». I militari della Compagnia di Caserta, coordinati dalla Procura, hanno così ascoltato le insegnanti, un medico e alcune persone che avevano assistito in un negozio ad atteggiamenti violenti posti in essere dal 44enne ai danni della bimba; l'uomo l'avrebbe stretta in modo energico davanti agli occhi allibiti di numerosi testimoni. Anche la piccola è stata sentita in forma protetta; in poco tempo sono stati così raccolti gli elementi che hanno incastrato il 44enne.

Ultimo aggiornamento: 16:12

