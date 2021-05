1 Maggio 2021

di Mauro Favaro

(Lettura 3 minuti)







SPRESIANO - Come un raggio di sole. Caldo, intenso, fulmineo. Di quelli che si continuano a percepire anche quando si chiudono gli occhi. Sono trascorsi così i 17 giorni di vita di Emma Grespan. Il lampo più luminoso nelle vite di mamma Alice e papà Francesco, non ancora trentenni, che non si spegnerà mai. In poco più di due settimane sono passati dalla gioia assoluta per l’arrivo della loro prima figlia al dolore più profondo che si possa immaginare. La piccola Emma è improvvisamente mancata nel tardo pomeriggio di lunedì, il 26 aprile. Una morte bianca. Imponderabile. Davanti alla quale si resta senza parole. La famiglia, ora chiusa nella propria sofferenza, ha scelto di far idealmente parlare proprio la loro piccola: « Non piangete, mamma e papà – si legge sull’epigrafe – le lacrime vi impedirebbero di vedere le stelle. Ora sono in Cielo e brillerò per voi » . E’ questa la luce che il buio non potrà mai vincere.

Sora, neonato morto in culla in ospedale: respinta la richiesta di archiviazione, rischio processo per sei medici

IL DRAMMA

Il dramma ha iniziato a prendere forma all’alba di lunedì nella casa della famiglia Grespan a Lovadina, frazione di Spresiano, poco distante dalla zona dove sorge la nuova scuola elementare. Francesco e Alice, lui operaio di 28 anni e lei commessa di 26, si sono subito accorti che c’era qualcosa che non andava. La bambina non rispondeva come al solito. E’ immediatamente scattata la chiamata per attivare i soccorsi. Sul posto è arrivato anche l’elisoccorso del Suem118. I medici e il personale sanitario hanno fatto tutto il possibile per provare a rianimare la neonata. Il volo disperato verso il pronto soccorso dell’ospedale di Treviso, però, non è bastato. Il cuoricino di Emma si è fermato poche ore dopo. In questi casi si parla di sindrome della morte in culla (Sids, l’acronimo in inglese per Sudden infant death syndrome) che può colpire i bambini generalmente da poco dopo la nascita fino a un anno di vita. La medicina non è ancora in grado di dare troppe altre spiegazioni a riguardo. Si tratta di una sindrome che non corrisponde a una patologia specifica. Di fatto emerge per esclusione.

LA STORIA