Un bambino di un anno è rimasto ustionato da caffè bollente nella casa in cui vive coi genitori a Sordio, in provincia di Lodi. Il piccolo ha riportato ustioni di secondo grado al torace e all'addome. È stato portato dagli operatori del 118 all'ospedale di Lodi ma non è in pericolo di vita.

LEGGI ANCHE Roma, mette il figlio neonato sotto l'acqua bollente dopo un litigio con la moglie: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA