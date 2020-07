Gravi ustioni da incendio di stoppie: muore 78enne

Vasto

È morto ieri mattina all, 78 anni,in pensione. L'uomo, tre giorni fa, era a lavorare in un terreno agricolo in località, nella zona sud-ovest della città.Stava bruciando rami secchi e sterpaglie quando, per cause in via di accertamento da parte delle forze dell'ordine, è stato aggredito dalle fiamme. A dare l'allarme il proprietario del terreno dopo aver ricevuto la segnalazione che c'era del fumo proveniente dalla zona. Immediato è stato l'interventocon il supporto di una pattuglia dei carabinieri. I sanitari, ravvisata la gravità delle ustioni che interessavano un'ampia parte del corpo, hanno richiesto l'intervento dell'eliambulanza.ha trasportato il 78enne all'ospedale di. Da qui, dopo poche ore, l'uomo è stato trasferito al centro grandi ustionati dell'ospedale pugliese dove, ieri mattina, è morto. Oggi la salma rientrerà a Vasto, la camera ardente sarà allestita nella sala del commiato dell'ospedale di. Domani mattina, alle 10, saranno celebrati i funerali nella c