Perugia, anziano ustionato: è gravissimo

PERUGIA - È in gravissime condizioni un anziano di 84 anni rimasto ustionato nel pomeriggio di venerdì a Ponte Felcino. L’incidente è avvenuto nella zona industriale anche se i contorni della voicenda sono tutti da chiarire. L’uomo, soccorso dal 118, ha riportato ustioni sul quaranta per cento del corpo.

Una volta trasferito al Pronto Soccorso del Santa Maria della Misericordia, è stato stabilizzato dai medici per essere poi trasferito, in ambulanza, al centro grandi ustionati di Cesena. © RIPRODUZIONE RISERVATA