Bimbo di 6 anni annega in mare nella spiaggia di Chioggia, era sfuggito ai genitori

Bambino di sei anni morto in spiaggia a Chioggia. La tragedia nel tardo pomeriggio di oggi, 26 agosto, nella zona dello stabilimento Astoria beach. Il bambino è nato in Spagna ed è figlio di una coppia originaria del Ghana: i genitori lo cercavano da almeno un'ora perchè era sparito dalla loro vista e non riuscivano più a trovarlo.

I soccorsi

L'allarme era stato dato anche con l'altoparlante. Ma quando è stato trovato, il piccolo era riverso in acqua, privo di vita, non distante dalla riva. Inutili i soccorsi, tempesitivi, del Suem di Venezia così come il tentativo di rianimazione. L'elisoccorso non è potuto atterrare in spiaggia.

