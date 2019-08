Muore a 12 anni in ospedale con la febbre alta: indagati due medici e un infermiere

È morta a 12 anni in ospedale a Salerno dopo una febbre alta. La procura campana ha aperto una inchiesta per chiarire le cause del decesso della giovane salernitana. Tre gli iscritti sul registro degli indagati: si tratta di due medici ed un infermiere dell'ospedale «Ruggi d'Aragona».

Ieri è stata eseguita l'autopsia che non ha sciolto, però, nessun dubbio. L'esame autoptico è stato effettuato dal medico legale, incaricato dalla Procura della Repubblica di Salerno, Giuseppe Consalvo. La 12enne era giunta in ospedale, in condizioni già critiche, lo scorso 14 agosto.

Da qualche giorno soffriva di febbre alta, poi il malore improvviso e la corsa in ospedale alla vigilia di ferragosto. Le condizioni della piccola sono peggiorate dopo il ricovero. La 12enne, infatti, è morta poco dopo. Ora si attende la relazione del medico legale per chiarire, eventualmente, le cause del decesso.

