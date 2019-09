Incidente stradale, muore bimba di 4 anni a Bologna: viaggiava insieme alla madre e alla sorella

Non ce l'ha fatta la bimba di 4 anni ricoverata d'urgenza questa notte all'Ospedale Maggiore di Bologna, assieme alla madre 32enne e alla sorella 14enne, dopo che la loro auto, una Fiat Punto, era uscita di strada finendo in un fosso a Medicina, sulla via San Vitale Ovest. L'incidente è avvenuto alle 21.40 di ieri sera. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Medicina e Imola per i rilievi. A causa dell'impatto violentissimo, la donna e le due figlie di 4 e 14 anni erano state trasportate in elicottero in gravi condizioni al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Bologna. Questa mattina, la bambina di 4 anni è deceduta.

La piccola era in macchina con la sorella di 14 anni, sulla Fiat Punto guidata dalla madre, 32 anni, anch'esse rimaste ferite, ma non sono in pericolo. Ricoverata all'ospedale Maggiore, la bambina è deceduta in mattinata. Per cause da accertare, la donna avrebbe perso il controllo dell'utilitaria che è finita fuori strada andando a schiantarsi contro un muretto sulla via San Vitale Ovest.

Ultimo aggiornamento: 15:31