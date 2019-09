Diciannovenne muore in incidente stradale, la sorella: «Ciao fra, ti ricorderemo con il sorriso»

Un terribile incidente stradale nel Bellunese è costato la vita al 19enne Cristian Palazzolo. La Fiat 500 su cui viaggiava, insieme a quattro amici, si è schiantata in un albero intorno alle 6.50 del mattino di domenica 1 settembre. Gli altri passeggeri dell'auto sono finiti in ospedale a Treviso in gravi condizioni. Lo schianto è stato fatale, invece, per Cristian, che era seduto sul sedile posteriore.

La sorella di Cristian, Veronica Palazzolo, ha affidato a Facebook il suo ultimo straziante messaggio per il giovane fratello scomparso: «Ciao fra, ti ricorderemo così con il sorriso, ti vogliamo bene». Dopo quel post i messaggi di cordoglio diventano impossibili da contare. Un fiume in piena: la testimonianza di quanto Cristian fosse benvoluto e apprezzato da tutti.

