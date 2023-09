Sbaglia manovra e dal parcheggio precipita al piano inferiore: paura al supermercato

Attimi di paura a Grottaglie (Taranto) nel parcheggio della “Sisa”, il supermercato nei pressi delle cantine “Pruvas”, alle porte della città della ceramica. Una manovra sbagliata, la perdita subitanea del controllo della propria autovettura (una Citroen) e un “salto” dal parcheggio rialzato al piano inferiore. L'auto precipita, paura tra i passanti.

L'incidente

È successo a un uomo di 68 anni di Grottaglie, nell’area di sosta delle macchine dell’ex supermercato “Pam”. In pieno pomeriggio, precisamente poco dopo le 15, l’uomo, che lavora in un noto bar del centro storico, mentre stava effettuando delle manovre per andar via, è finito, non si sa come, contro la ringhiera che cinge il parcheggio.