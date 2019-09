Arezzo, arrestato l'assassino della prostituta brasiliana: era un cliente

Finisce in manette il presunto assassino di Maria Aparecida Venancio de Sousa, la 60enne brasiliana trovata morta nel suo appartamento ad Arezzo lo scorso 26 agosto. Un delitto maturato nell'ambiente della prostituzione, dove un cliente si è trasformato in assassino. L'arrestato è un 37enne, residente in Casentino, in provincia di Arezzo. Il fermo con l'accusa di omicidio volontario è avvenuto in questura dopo un lungo interrogatorio del pm Chiara Pistolesi, titolare dell'inchiesta.

Uccisa a calci e pugni, fermato il marito: «Non ricordo nulla»

Il 37enne era stato portato in questura stamani dove poi è stato interrogato per tutto il pomeriggio dal pm, che in serata ha firmato il decreto di arresto. Gli investigatori sarebbero risaliti all'uomo considerato autore del delitto esaminando i nominativi ottenuti dai tabulati dei quattro cellulari usati dalla vittima: sarebbe stato l'ultimo cliente della prostituta. I titolari delle utenze sono stati ascoltati dai poliziotti e alla fine l'assassino è stato incastrato. Maria Venancio de Sousa è stata uccisa con tre colpi alla testa e un laccio stretto intorno al collo che la assicurava alla sponda del letto dove la sessantenne è stata trovata cadavere alle ore 18.30 di lunedì 26 agosto.

Il 37enne casentinese, poco prima delle ore 21, è stato accompagnato dagli agenti di polizia nel carcere San Benedetto di Arezzo. Il fermo è stato disposto per gravi indizi di colpevolezza e per pericolo di fuga. L'omicidio, secondo quanto si è appreso, sarebbe avvenuto al culmine di una lite, generata forse da un ricatto portato avanti dalla prostituta. Dagli esami autoptici tra la 60enne brasiliana e il 37enne prima del delitto non ci sarebbe stato alcun rapporto sessuale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA