Castel Volturno, il Comune non ripara le buche, un anziano in carrozzina si arma di cemento e cazzuola e provvede da solo: il video

Un anziano ha deciso di riparare da solo le buche stradali che il Comune di Castel Volturno non provvede a risanare. Un gesto non solo dimostrativo: essendo costretto in carrozzina, Alfredo, questo il nome dell'uomo, è impossibilitato a muoversi liberamente viste le condizioni precarie delle strade del comune casertano. Il protagonista della vicenda è stato immortalato armato di cazzuola e cemento, fino a diventare virale su diversi gruppi Facebook.

Un attivismo che non è passato inosservato: numerosi utenti hanno segnalato la questione, sulla quale è ora il deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli a esprimersi, spiegando come la strada fosse «ridotta in condizioni tali da rendere impossibile il passaggio di carrozzine». «Ammiriamo e ci complimentiamo con il signor Alfredo per la sua iniziativa e la sua determinazione - ha proseguito Borrelli - però non può sempre essere l'iniziativa privata a colmare le lacune amministrative. Abbiamo inviato una nota al sindaco di Castel Volturno affinché si prendano provvedimenti e si proceda ad interventi di manutenzione. La vita qui per i diversamente abili è già molto dura, se poi le strade sono ridotte così - aggiunge - diventa impossibile. Si abbia più rispetto».