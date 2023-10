Annalisa D'Auria uccisa a Rivoli. Il compagno le scrisse: «Vi ho scoperti e domani vi vengo a beccare»

Una relazione, secondo lui. La gelosia, la mania del controllo. Ci sarebbe questo dietro il femminicidio di Torino. Prima di colpirla con una coltellata mortale alla gola dcounque, Agostino Annunziata avrebbe tentato di strangolare la sua compagna Annalisa D’Auria, l’operatrice scolastica 32enne dell’istituto agrario «Dalmasso» di Pianezza. Questo, secondo gli investigatori dell’Arma, probabilmente per farle ammettere la relazione clandestina che, secondo lui, aveva intrecciato con un altro uomo nell’ultimo periodo.

Annalisa D'Auria uccisa per gelosia

Ecco quello che emerge da una prima analisi esterna effettuata dal medico legale sul corpo della vittima, secondo quanto riporta La Stampa. Dove sarebbero state rilevate anche altri lievi ferite provocate dalla lama del coltello da cucina utilizzato per compiere il delitto nell’appartamento di via Monte Bianco a Rivoli, dove vivevano i due, insieme alla loro figlia di tre anni.

Annalisa D’Auria stava chattando con gli amici per organizzare una cena. Un affronto agli occhi del compagno. Che avrebbe anche chiamato uno dei colleghi della trentaduenne: «Bravo, adesso so chi sei, vi ho beccati, domani vengo a prenderti». E poi, all’una e mezza, come confermato proprio dalle colleghe di Annalisa, avrebbe anche mandato un messaggio sulla loro chat di gruppo: «Domani vengo a scuola e faccio un casino».

Ma il giorno dopo, quando al «Dalmasso» era previsto l’open day per una visita alla scuola dei futuri alunni con le loro famiglie, nella scuola di Pianezza non sono arrivati né Annalisa, che avrebbe dovuto essere presente, e nemmeno lui. «A quel punto abbiamo capito che era successo qualcosa», ha raccontato un’altra operatrice scolastica. «Annalisa era con noi da circa un mese per una supplenza a tempo determinato anche se era già stati qui lo scorso anno – racconta il professor Stefano Bruno, dirigente scolastico del Dalmasso dove, tra corpo docente e personale, lavorano circa 250 persone – Si relazionava con tutti ed era davvero scrupolosa. Mi spiace ma io non ho avvertito la sua sofferenza». Quella che invece Annalisa avrebbe raccontato con fatica ad una sua collega più giovane, con la quale aveva più confidenza. Proprio quest’ultima, quando ha saputo quello che era successo, si è presentata dai carabinieri. Che ora stanno ricostruendo gli ultimi movimenti di Agostino Annunziato.

L’uomo ha ammazzato la compagna davanti alla figlia di tre anni. Poi, prima di suicidarsi, l’ha lasciata ad un collega. Ora la bimba è ricoverata all’ospedale infantile Regina Margherita, circondata dagli zii e dagli psicologi. A quali continua a chiedere «Ma mamma quando viene?». Oggi alle 18,30 partirà proprio da via Monte Bianco a Rivoli per arrivare alla parrocchia di San Francesco una fiaccolata organizzata dal Comune e dal comitato di quartiere Borgonuovo per ricordare Annalisa D’Auria.