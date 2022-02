Meteo allerta: la tempesta atlantica dalla Gran Bretagna arriva in Itali, forti venti di burrasca per 24-36 ore

Meteo in forte peggioramento in tutta Italia. La perturbazione nord atlantica che nei giorni scorsi ha colpito la Gran Bretagna e altri paesi europei, raggiungerà nelle prossime ore la penisola e attraverserà tutto il paese, portando venti forti fino a burrasca da nord a sud.



Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che prevede dalla notte venti da forti a burrasca Sardegna, Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, in estensione nella giornata di domani alla provincia autonoma di Bolzano e Veneto, con raffiche di burrasca forte o tempesta sui settori alpini e sui settori costieri e rilievi della Sardegna. I venti da forti a burrasca, dalla tarda mattinata di lunedì, interesseranno anche Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Sono attese

anche forti mareggiate lungo le coste esposte.

Allerta meteo anche nel Lazio

L'allerta meteo per forti venti riguarderà anche la regione Lazio . Lo comunica la Protezione Civile del Lazio in una nota avvisando che: «Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l'avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla tarda mattinata di domani, lunedì 21 febbraio 2022, e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali, con raffiche di burrasca forte lungo i crinali montuosi. Forti mareggiate lungo le coste esposte».