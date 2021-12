Giovedì 2 Dicembre 2021, 14:22 - Ultimo aggiornamento: 14:54

Tragedia questa mattina a Curtarolo (Padova), in via Monte Cengio 26, dove si è sviluppato un incendio all'interno di un'abitazione ed è morto un uomo. Il proprietario, il 37enne Alessandro Paronitti, elitrasportato in ospedale a Padova, in grave pericolo vita è poi deceduto. La causa - secondo le prime informazioni - sarebbe di un phon lasciato acceso sul divano dal 37enne. A trovare la vittima esanime in casa è stata la fidanzata.

Incendio a Curtarolo: la vittima e i soccorsi

Il rogo si è scatenato dopo le 9.30, orario in cui i pompieri sono arrivati nell'abitazione. A quanto pare Alessandro Paronitti - macellaio nato a Grantorto e impiegato come macellaio a Limena - sarebbe morto a causa delle esalazioni. I pompieri arrivati da Cittadella entrati nell’appartamento invaso dal fumo, dotati di autorespiratore, hanno rinvenuto la vittima riversa per terra, che è stato portato fuori. I medici hanno tentato di rianimare il 37enne, ma purtroppo Alessandro non ce l'ha fatta. Le fiamme hanno interessato un divano all’interno di una stanza e sono state subito spente. Le cause dell’incendio sono ora la vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri.

Alessandro trovato dalla fidanzata

Una scena straziante quella che si è trovata davanti agli occhi la fidanzata della vittima: la ragazza, non riuscendo a contattare telefonicamente il 37enne, ha deciso di andare a vedere di persona cosa stesse succedendo, avendo le chiavi di casa. La situazione è apparsa subito grave e sono immediatamente stati allertati i soccorsi.