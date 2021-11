Incidente frontale sull'autostrada A27: un morto e due feriti. Lo schianto in un tratto con deviazione di corsia

​Incidente frontale stasera sull'autostrada A27. Tragico il bilancio: un morto e due feriti. Lo schianto è avvenuto in un tratto con deviazione di corsia. Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite nello scontro frontale tra due auto avvenuto sulla A27 Mestre-Belluno, all'altezza di un cantiere che vede una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta, ed è perciò percorso in senso contrario dai due flussi di traffico.

L'incidente

Lo schianto, fra un'utilitaria e una berlina, si è verificato nel tratto fra l'allacciamento con la A28 e Treviso Nord. Il restringimento e la devizione di corsia, erano correttamente segnalati, precisa Autostrade per l'Italia. Non si conosce l'identità della vittima, nè la dinamica esatta dell'incidente.