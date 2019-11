Alessandria, esplode una cascina: due vigili del fuoco morti, tre feriti. I carabinieri indagano: ipotesi dolo

Tre vigili del fuoco morti, altri tre feriti, tra cui un carabiniere nella tragedia avvenuta stanotte in provincia di Alessandria. Le vittime dell'esplosione avvenuta in un edificio a Quargnento sono i vigili del fuoco esperti Matteo Gastaldo e Marco Triches e il vigile del fuoco Antonino Candido. I feriti sono il caposquadra dei Vigili del fuoco Giuliano Dodero, il vigile Luca Trombetta e il carabiniere Roberto Borlengo.

«Abbiamo sentito un forte boato, poi le grida di aiuto». È il racconto di una residente della zona di Quargnento, nell'Alessandrino, in cui una esplosione ha fatto crollare una cascina disabitata. «Sentivamo chiamare disperatamente. È stato terribile», aggiunge la donna, il volto segnato dalla notte insonne per la tragedia. All'alba i vigili del fuoco hanno recuperato l'ultimo corpo, quello del loro collega rimasto sepolto sotto le macerie.



«Profondo cordoglio e vicinanza» alle famiglie dei tre pompieri morti vengono espressi dal Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco Salvatore Mulas e dal Capo del Corpo Fabio Dattilo, che in una nota parlano di «vittime del dovere». Mulas e Dattilo manifestano anche «vicinanza a tutti i colleghi, in particolare quelli di Alessandria, in questo momento tragico per il Corpo».

Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto sulla quale indagano i carabinieri, anche se da una prima analisi pare che l'incendio sia di matrice dolosa.



Il procuratore di Alessandria, Enrico Cieri, ha effettuato un sopralluogo sul luogo della tragedia. Al momento, secondo quanto si apprende, non viene esclusa nessuna ipotesi dagli inquirenti, anche se quella del dolo sembra essere la più probabile. La cascina era disabitata; all'interno erano presenti diverse bombole del gas. Una non è esplosa ed è stata sequestrata. Secondo alcune testimonianze, una prima esplosione è avvenuta intorno alla mezzanotte, seguita da una seconda - quella che ha causato il crollo della struttura e la morte dei vigili del fuoco - verso le 2. I tre feriti sono stati trasportati all'ospedale di Alessandria e di Asti.

Ipotesi dolosa. L'ipotesi che sta prendendo piede nelle ore delle prime indagini da parte dei Carabinieri è che l'innesco sia di origine dolosa. Alcuni elementi hanno fatto immediatamente insospettire gli inquirenti accorsi nella notte in questa zona di cascine e opifici.

La dinamica. Ancora non è del tutto chiara la dinamica dell'esplosione. Secondo una prima versione ci sarebbe stata una doppia deflagrazione, mentre secondo fonti investigative i vigili del fuoco sarebbero intervenuti per un principio di incendio e una volta arrivati alla cascina sarebbero stati travolti dall'esplosione. Quargneto è un paese di poco più di mille abitanti nella piana di Alessandria, al confine con le colline del Monferrato. Una zona agricola dove sono presenti numerose cascine.



