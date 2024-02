Sara Buratin, recuperato il corpo di Alberto Pittarello: il furgone dell'ex compagno era nel fiume

I sommozzatori dei vigili del fuoco sono riusciti a calarsi nel Bacchiglione e ad agganciare il furgone di Alberto Pittarello, ex compagno di Sara Buratin trovata morta accoltellata nella casa della madre, inabissatosi due giorni fa nel fiume nella zona di Bovolenta, nel Padovano.

Alberto Pittarello aveva premeditato di uccidere Sara? Le ferie, la telefonata alla suocera. Oggi recuperato il suo furgone: forse dentro c'è il suo cadavere

La piena del fiume ha reso complicato il lavoro dei sommozzatori.

IL DELITTO

Martedì, 27 febbraio, in tarda mattinata Sara Buratin, 40 anni, residente a Bovolenta e dipendente di uno studio dentistico di Padova, è stata uccisa. Venti le coltellate inferte alla schiena e al collo. A trovare il corpo della donna è stata la madre di lei, Maria, dalla quale si era trasferita da una quindicina di giorni. Nel vederla in una pozza di sangue, nella baracca in giardino, la donna si è sentita male. Sul posto sono arrivati i soccorsi ma per Buratin non c'era più nulla da fare. Il delitto è avvenuto in viale Italia, poco lontano dalla stazione dei carabinieri di Bovolenta: le indagini sono state coordinate dal Pm Sergio Dini.