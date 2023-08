Alba, entra nel bar con l'auto e travolge il barista: «Sei vaccinato». Indagato per tentato omicidio

Il covid genera ancora polemiche, o almeno per i no-vax, come dimostra la storia accaduta in Piemonte. Una discussione si è trasformata in un tentato omicidio. Dove? Ad Alba, in Piemonte. Non si tratta di un singolo episodio ma di una serie di eventi che hanno fatto quasi perdere la vita al barista protagonista della vicenda.

Cosa è successo

Discute per futili motivi con il proprietario di un bar di Rodello, il comune di mille abitanti a 10 chilometri da Alba e 50 da Cuneo, poi tenta di investirlo con la macchina e travolge i tavolini del dehor.

Adesso l’automobilista, un 45enne di Montelupo Albese, è stato denunciato per tentato omicidio ed è indagato dalla procura di Asti. Tutto si consuma in pochi minuti alle 19 del 29 giugno scorso.

Il compagno della titolare del bar «La Taranta», in piazza Vittorio Emanuele II, Roberto Barbetta stava rinforzando la copertura del dehor con delle fascette quando l’indagato si avvicina al bar al volante della sua utilitaria e innesca la discussione. L’epilogo, ripreso dalle telecamere di videosorveglienza del locale, è una scena da film d’azione. Che non è sfociata in tragedia solo per puro caso. Le immagini sono finite sulla pagina Instagram Welcome to favelas e sono diventate virali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Alba: hanno denunciato l’uomo per tentato omicidio. Non era la prima volta che il 45enne minacciava senza motivo i gestori del locale, racconta Barbetta, che rimasto miracolosamente illeso.

«Non avevo mai incontrato questa persona – premette Barbetta al sito Cuneodice – Una sera, alla fine marzo, l’ho visto bere al bancone. Mentre uscivo dal locale mi ha fermato e ha minacciato: "So che ti sei vaccinato, sei un figlio di ….”. Barbetta gli chiede di andare via: “Lui – riprende l’esercente – mi ha risposto: ‘Quello che se ne deve andare sei tu, io sono a casa mia’. Quindi ha cercato di mettermi le mani addosso».

Una seconda volta, qualche settimana più tardi, stando al racconto di Barbetta, il 45enne sarebbe tornato al locale armato di un fucile. Due settimane fa il tentato omicidio. Barbetta stava assicurando i lembi del dehor alla struttura portante. L’uomo è passato in auto “e mi ha mandato un bacio – continua il barista – io l’ho ignorato. Poi ha cercato di investirmi una prima volta, allora ho preso il posacenere e ho colpito la macchina per difendermi”. Quando Barbetta fa per rientrare nel locale l’automobilista pigia sull’acceleratore e tanta di investirlo, sfiorandolo. Travolge i tavolini, il muso dell’auto li scaraventa in aria come birilli. Ma Barbetta è salvo. E i carabinieri hanno rintracciato l’uomo, che adesso rischia di dover rispondere in tribunale di tentato omicidio.