Bologna, tentata violenza sessuale sul bus: l'autista interviene e salva la ragazza. «Non sono un eroe»

Autista del bus sventa un'aggressione. «Non sono un eroe e il mio non è stato un intervento straordinario, siamo formati anche per questo, per assistere le persone». Gabriele Borelli è il giovane autista Tper che sabato pomeriggio a Bologna ha salvato una studentessa 18enne molestata a bordo del bus che stava guidando. L'aggressore, un 37enne senza fissa dimora, è stato poi arrestato dai carabinieri per violenza sessuale. I militari sono intervenuti dopo l'allarme lanciato tramite la centrale operativa Tper dallo stesso autista, che ha anche bloccato le porte per non fare scappare l'uomo.

«Dallo specchietto retrovisore ho capito subito che la stava molestando - ha raccontato ai cronisti - poi ho sentito le urla della ragazza. Gli ho gridato "Fermati, cosa stai facendo" e ho chiuso immediatamente le porte. Di fronte a eventi del genere bisognerebbe sempre intervenire, anzi vorrei esortare anche i passeggeri dei bus a segnalare sempre a noi autisti, perché siamo tutti disponibili a intervenire».

Gabriele ha 29 anni, lavora in Tper da appena un mese e solo dieci giorni fa, terminata la formazione, ha cominciato a guidare gli autobus. «Per me è stato un battesimo di fuoco - ha detto ancora - ma mi dispiace tantissimo per la ragazza, spero che adesso stia bene».