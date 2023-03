Rieti, autista di bus difende due ragazze importunate: gli autori lo aggrediscono. Fermati e denunciati dalla polizia

RIETI - Due giovani molestano due ragazze sul bus, interviene l'autista del mezzo che viene poi aggredito: i due ragazzi sono stati fermati e denunciati dalla polizia.

E' successo a Rieti. Da quanto ricostruito, due ragazzi italiani hanno importunato due ragazze su un bus Cotral verso Rieti. Le giovani hanno avvisato l'autista, che è intervenuto. Poco dopo, però, i due sono tornati e hanno aggredito l'autista, che ha subito una sospetta frattura alla mano.

E' inteventuta la polizia, che ha raggiunto i due giovani e denunciati. Per loro, che non sono di Rieti, anche un foglio di via.