Agenzia delle Entrate, il sito non funziona: cosa è successo

Brutta sorpresa per gli utenti del sito dell'Agenzia delle Entrate che oggi dovevano utilizzare i servizi. Come riporta anche al pagina ufficiale, il sito non è disponibile. ​Oggi 14 dicembre, all'incirca intorno alle 11, i primi problemi.

Cosa è successo

Molti gli utenti che hanno registrato le difficoltà per accedere ai servizi online, nell'area riservata. Gli addetti ai lavori attendono comunicazioni per capire cosa è successo ma, al momento, non c'è nessuna note ufficiale. Un attacco informatico? Questa potrebbe essere una delle cause del "down" del portale gestito dall'azienda che si occupa dei servizi della Pubblica Amministrazione.